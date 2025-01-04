內地查獲超66萬瓶「特供酒」　搗毀逾200窩點

內地有關部門上月曾銷毀一批近期檢獲的「特供酒」。

自去年3月以來，國家市場監督管理總局進行「特供酒」清源打鏈專項行動，嚴厲打擊製售「特供酒」違法違規行為，維護黨政機關和軍隊形象。當局目前共查獲超66萬瓶「特供酒」製假售假設備逾500套(台)、包裝材料逾490萬件(套)，聯合警方搗毀超過200個製假售假窩點。

國家市監總局在線下全面排查治理，以包材庫房、成品庫房、銷售場所等為重點，對酒類生產銷售者進行「拉網式」排查；以酒水單、倉庫、結算單等為重點，對高檔飯店、特色餐廳等餐飲服務提供者開展深入排查。線上全面監測清理，以網絡交易平台、拍賣平台、廣告發布媒介等為重點，全面監控排查網絡商品交易和網絡廣告訊息。

各地市監部門會同公安、網信等部門定期進行線索會商，對非法製售「特供酒」進行跨部門聯合打擊。當局在貴州、四川等白酒主產區物流園區設置檢查卡點，阻斷「特供酒」物流鏈條，進行循線溯源。調查期間，有不法分子可能採取「暗語」交易等更隱密的手段逃避打擊，有關部門將堅持線上線下同步打擊，不斷規範酒類製售及行銷宣傳行為。