東方日報A1：爭女釀兇案　33歲男中多刀亡　癮君黑漢翌晚落網

色字頭上一把刀，爭女釀血腥命案！一名疑有吸毒習慣的90後男子，近日與較他年長11年的女子共譜姊弟戀，惟女子前男友難捨昔日愛侶，雙方遂為爭女結怨。至前晚，男事主甫步出屯門寶田邨一大廈時，突遭「情敵」騎乘單車伏擊，以利器朝事主背部狂捅多刀後逃去。事主昏迷倒臥血泊，送院後不治。執法部門調查期間，拘捕涉案「女主角」，懷疑她蓄意誤導警務人員，並追緝疑有吸毒習慣、且有黑幫背景的中年男子；至昨晚有消息指一名疑有吸毒習慣、且有黑幫背景的男子在九龍灣落網，已被帶走扣查。

本周四（2日）晚上10時許，執法部門接獲保安員報案，指有一名男子懷疑遭人襲擊，滿身鮮血倒臥於寶田邨7座對開。救護員接報趕至，發現傷者身上有多處刀傷，隨即替其急救並由救護車急送屯門醫院搶救，惜至當晚11時55分，該名姓黃（33歲）男事主被證實傷重死亡。警員圍封案發現場，並翻查附近閉路電視錄影片段調查，初步在大廈外發現一對拖鞋及一輛懷疑與案有關的單車；另一方面，警員封鎖全幢大廈，部分人持盾牌及爆破工具登樓搜索兇徒，及後在大廈內帶走兩名男子助查，不排除是死者親友及目擊者。

據了解，黃男較早前結識一名姓吳（44歲）女子，並逐步發展成情侶關係，卻因此引起女方的前男友不滿。案發時，黃男獨自步出大廈，未料「情敵」騎乘單車疾馳而至，不由分說即以手持利器，不斷刺向死者背部，得逞後逃去。據悉，黃男與疑犯疑是有吸毒習慣的「癮君子」，後者相信有黑社會背景。警員其後接觸疑屬案中「女主角」的吳女，惟她在接受調查過程中懷疑作出誤導，其後涉嫌「誤導警務人員」被捕。

至昨日上午約9時30分，大批警員返回寶田邨搜證調查，期間在大廈後花槽尋獲一把利刀，惟未知是否與兇案有關。由於執法部門懷疑疑兇匿藏旺角區，遂於昨日中午派出大批警員搜查旺角道、花園街及亞皆老街一帶，警員手持圓盾戒備，並向區內賓館職員展示疑兇相片，查問有否見過他出入，又針對個別大廈「洗樓」搜索。警員同時在旺角區檢查大量「天眼」片段，冀能掌握疑兇行蹤。執法部門把案件列作「謀殺」跟進，並追緝一名相信涉案的56歲男子，事主死因有待驗屍後確定。至昨晚，消息指警員掩至九龍灣啟業邨拘捕疑兇，但因懷疑他曾吸食毒品，神智迷糊未能清楚對答，遂把他帶走調查，至於涉案兇刀仍下落未明。

本港近年發生多宗駭人聽聞的情殺案，對上一宗發生於2024年7月28日，一名有黑幫背景的姓彭（33歲）男子，懷疑因「撬牆腳」而在庇利金街遭一名同門襲擊，期間被人揮錘狂扑至少12下。彭男遇襲後，初時能夠自行返回附近的唐樓單位，惟其狀況急轉直下，當日清晨始由救護車送院，惜最後被證實傷重不治。警員經調查後，同日以涉嫌「謀殺」及「協助罪犯」拘捕3男2女，當中一名姓巫（40歲）男子被落案起訴「謀殺」罪；其餘4人獲准保釋。

同月23日，一名姓吳（46歲）失婚婦人疑因另結新歡，在慈雲山住所遭任職工程師的姓溫（43歲）已婚男友掐頸奪命。有人更於犯案後故布疑陣，取走女事主手機及假扮她向上司告假。由於吳婦一直失聯，其家人在4日後上門查看，始揭發她慘遭毒手。調查過程之中，警員察覺溫男的口供存在疑點，經過進一步調查之後，有人承認辣手摧花，涉嫌「謀殺」被捕。

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