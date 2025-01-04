財赤千億政府開支遭質疑　立會主席稱公僕議員減薪影響市民信心

港府早前公布本年度財政赤字料高約1,000億元，較原先估計的481億元高逾一倍，亦是連續3年財赤破千億元，引發社會對政府開支的質疑，尤其是公務員薪酬問題，有意見認為公務員和議員都應減薪。立法會主席梁君彥今日(4日)在電台節目辯稱，若公務員和議員減薪將會影響市民信心，認為本港目前應積極「做大餅」，讓市民有信心投資和消費，並指出過往本港一年賣地收入可達千億，股票印花稅收入亦達幾百億。

對於立法會代表團去年底日本職務考察選擇乘搭商務客位，被質疑議員利用公費去旅行，梁再回應，辯稱開支方面依足指引，沒有大飲大食，認為不同人有不同看法，大家應繼續向前看。他指，過去立法會有很多外訪，面對面傾談討論會較好，去年底往日本外訪有成效，有實際問題討論，包括讓對方知道本港對日本進口食品的考慮。

對於政府撥款申請在今屆立法會財委會從未被拒絕，梁稱，不一定要「阻住地球轉」才是好議會，他舉例指通過簡約公屋等撥款，可令市民受惠，最重要是合乎程序公義。今屆立法會處理議案的速度快，討論充份，每條法例由首讀至三讀，需要經過的程序都做足，快不等於「馬虎」，不等於沒有監察。