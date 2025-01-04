無人機試點項目收72份申請　機管局將公布擴大「機場城市」大綱

運輸及物流局局長陳美寶今日(4日)發布網誌，細數運輸局過去1年的工作及今年的規劃。陳表示，「粵車南下」預期將在今年內公布細節，大欖隧道的收費有望在5月收回隧道後下調，而機管局將盡快公布擴大「機場城市」的發展大綱。

陳美寶表示，會繼續加強本地與跨境道路接駁，其中包括北都公路的規劃。北都公路除了可釋放北部都會區各新發展區的發展潛力，還能進一步完善香港北部跨境客貨運的道路連接。而大欖隧道的收費，陳表示期望立法會完成審議程序後，在今年5月政府接收隧道後下調所有車種的收費，並引入分時段收費，力求保持隧道暢通。

而在航空方面，陳美寶指，會聯同機管局擴大「機場城市」的發展規模超過1倍，打造其成為世界領先新地標。機管局將很快公布擴大「機場城市」的發展大綱。同時，國產飛機C919在今年元旦開始定航香港往來上海航線，還有航司計劃提供來往廣州及香港的直升機包機服務。而且無人機的應用領域也將進一步發展，除了節慶表演，亦能協助不同種類的偵測工作、參與救援、甚至提供配送服務。運輸局收到72個申請者提交的「監管沙盒」試點項目申請，申請內容涵蓋不同民生大小事項。