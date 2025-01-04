嚴打網絡水軍問題　網信部門關閉下架逾400個平台

中央網信辦周五（3日）發布消息，去年網信部門持續加大對網絡水軍打擊力度，嚴肅查處網絡水軍組織招募、推廣引流、刷量控評等問題，協調關閉、下架超過400個網站平台，督促平台清理482萬條違法違規訊息，處置239萬個帳號和商家店舖、5.2萬個群組，整治工作取得明顯成效。

網信部門通報的典型案例，包括下架關閉網絡水軍網站平台、整治同質化文案引流炒作問題、打擊組織招募網絡水軍人員行為、嚴管刷評刷單漲粉等推廣服務、查處利用新技術新應用程式實施流量造假等。該部門已聯合多部門建立網絡水軍長效治理機制，強化行政處罰與刑事打擊銜接配合，持續高壓嚴懲網絡水軍行為。

其中在整治同質化文案引流炒作問題方面，當局近期發現有網站平台同質化文案問題頻發，多個帳號批量發布高度相似貼文或影片等內容，惡意蹭熱引流、挑動對立情緒，更有多頻道聯播網（MCN）機構組織帳號批量炒作牟利，嚴重破壞網絡生態。網信部門對涉事網站平台採取行政處罰措施，要求排查問題漏洞，從嚴處置違法違規帳號和機構，全面深入開展整改。當局已清退超過1,300間機構並禁止重新入駐，取消211間的提現功能權益，關閉MCN機構旗下9,600個帳號。