北區健康中心被指缺乏交通配套　有居民建議安排專車接送

位於上水的北區社區健康中心上月16日起提供普通科門診服務，原本石湖墟賽馬會普通科門診的病人要轉到此處看醫生。近日有意見反映健康中心交通配套不足，東網記者今早(4日)按醫管局建議的前往方法實測，由港鐵上水站出發，全程約8分鐘，沿途道路相對平坦。有當區居民認為，新址方便清河邨等鄰近屋苑的居民就診，但對住得較遠的長者則頗為不便，建議政府安排專車接送。

樓高10層的北區社區健康中心大樓去年落成，提供一站式基層及社區醫療服務，包括取代有60年歷史的石湖墟賽馬會普通科門診診所，提供普通科門診服務。根據醫管局建議的前往方法，市民可於港鐵上水站B1出口，經行人天橋步行前往健康中心。東網記者今早親身實測，發現沿途掛有橫額指示前往健康中心的方向，全程毋須上落樓梯，偶有上、下坡路段，但道路相對平坦，路程約8分鐘。

現年60多歲的陳太是上水清河邨居民，她表示，健康中心較以往的石湖墟診所離住處更近，從住處步行前往約5分鐘。對於住得較遠的居民，若從上水站步行到健康中心，因沿途有斜路，長者容易行到氣喘。「我哋行得走得就話啫，年紀大啲、行動不便嘅老人家就辛苦啦。」她建議，政府安排專車接送長者，「有車送到門口就最好」，又指新址附近的保榮路體育館設有多條巴士線，包括70K、78K等，若政府安排得當，亦可方便長者從巴士站步行過來。

70多歲的吳太是粉嶺居民，已預約數日後到健康中心抽血，今早提前熟悉路線。她表示，自己從上水站步行至健康中心，需時約10至15分鐘，「見到有指示，但初頭唔係好搵到路」，幸好路段相對平坦，容易行走。她認為，新地址較以往方便，認為下次可以嘗試直接從粉嶺站步行過來。