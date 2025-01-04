賣假演唱會門票呃8萬元　字體紙質防偽特徵做到足　5人被捕

自上月27日起，執法部門接獲多宗騙案，受害人在網上經非官方渠道購買演唱會門票，惟攜票入場時，工作人員告知他們購買的是虛假門票，故此未能入場，蒙受金錢損失。據悉，受害人包括1名內地人士及3名台灣人，其餘均為本地人士，連串案件總共涉款約8萬港元。

調查人員表示，騙徒是透過不同網上平台、社交媒體出售演唱會門票，再相約受害人到本港不同地點，以現金及匯款的方式進行交易。為了遏止騙徒的惡行，警員即刻作出情報分析及深入調查，最終鎖定目標人物。

在上月27日至本月3日期間，警員成功拘捕5名本地男子(18至45歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕人士分別報稱無業、藥劑師及建築工人，調查顯示，涉案假門票的售價均高於正常票價，每張索價約2,000至5,000港元不等，惟暫時未知5人之間有無聯繫或是否牽涉有組織犯案。案件仍在調查中，相信稍後會有更多人被捕。所有被捕人已獲准保釋候查，須於1月下旬報到。

調查人員提醒，今次檢獲的虛假演唱會門票像真度非常高，無論字體、防偽特徵及紙質方面，一般市民均難以分辨。另外，騙徒會相約受害人面交，而且會提供一些驗票方法，以減低受害人的戒心。相關演唱會活動仍在進行中，執法部門呼籲市民，切勿輕信騙徒的驗票手法，亦要盡量避免經由非官方渠道或網上平台，向一些不知名人士購買門票。

另外，人員建議有關機構在售賣門票時採用「實名登記制」，避免助長「黃牛」；相關門票亦應該更新防偽雷射標籤，不讓騙徒有機可乘。