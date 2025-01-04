旅議會倡先旺丁再旺財　鼓勵研獨特行程　帶旅客「打小人」等

旅遊業在新冠疫情後亦要轉型，旅遊業議會表示，整個行業都要扭轉思維「化被動為主動」，思考並推出更多旅遊產品，例如帶旅客親手製蛋撻、奶茶等深度遊。旅議會會主動出擊，除了到院校找尋新血，填補人才空缺之餘，亦要出訪尋覓新機遇。

旅議會新任主席譚光舜表示，現時業界已走過「最艱難時期」，但隨着旅遊模式轉變，偏好「打卡遊」又不過夜，沒有過往自由行旅客排山倒海地南下，「賣咩都有人買」。現時業界反而要多花心思，帶旅客看「打小人」、製作蛋撻、奶茶。另可開發寵物遊、深度遊等外遊產品。他又認為盛事活動、深度遊等可留住旅客「先旺丁再旺財」。

譚光舜又指，行業至今仍面對人手不足，舉例現時有約1.6萬導遊和領隊，較2018年少30%，而當中只有約一半活躍在業內的工作。對於最近發表的《旅遊業藍圖2.0》預計，3年後旅遊業人力需求多近7萬人，他認為短期可以輸入勞工，長期仍需培訓本地人才，而旅議會亦會到院校講解行業前景，提供實習機會，吸引青年入行。

譚續提到，旅議會自2022年將規管導遊、領隊的權力交予旅遊監管局。該會可集中資源在旅遊發展，現時會加強聯繫政府及海內外機構，成為業界的「超級聯繫人」，並開拓更多新客源。