去年錄4500萬旅客人次　恢復一簽多行內地客單月多17%

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，去年全年訪港旅客數字約4,500萬人次，與原先估算4,600萬人次少約100萬，但亦較2023年上升31%，當中內地旅客按年升約27%，非內地旅客更按年上升約44%。其中上月(2024年12月) 訪港旅客按月增17%。不過，她認為不一定要追求高訪港旅客的數字。

羅淑佩在社交平台表示，自深圳「一簽多行」個人遊簽注恢復後，內地訪港人數不斷攀升，單計上月訪港旅客有426萬人次，內地旅客超過310萬人次，平均每日超過10萬人次，較11月平均每日人次高17%，周末平均每日更達13.2萬人次，較11月周末每日平均高17%。至於非內地旅客數字亦創全面通關後的單月新高，錄超過115萬人次，按年升幅約18%。

剛過去的除夕及元旦方面，羅透露兩天共錄得約29.2萬旅客人次，雖較去年同期低約10%。她解釋2024年除夕並非內地假期，與去年不同，不能直接比較，但兩日平均單日錄得14.6萬旅客人次，聖誕新年節日期間日均旅客人數達到13.9萬人次，分布較去年平均，相信是由於深圳「一簽多行」重啟，旅客不必集中在「紅日」訪港有關。

至於今年的訪港旅客能否重回疫情前水平，羅淑佩認為，過往有一段時間，社會有聲音反映市面有過多旅客，影響服務質素及旅客體驗等，認為現在應循序漸進令旅客重新愛上香港，目標使他們多回頭來旅遊。