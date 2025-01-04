芝士有風險高低之分　高危人士應避免食用生奶芝士

不同品類的芝士除風味不同之外，還有不同風險。食物安全中心昨日(3日)在社交平台發文，提醒市民買芝士前，需留意芝士種類及產品的標籤。用未經巴士德消毒的生奶製成的芝士就屬於高風險食物，例如一些軟芝士及藍紋芝士有較高的食物安全風險。

食安中心表示，有某些種類的芝士，為保留獨特的味道和香味，採用未經熱處理的奶來製作。由於生產時未進行消毒程序，食用這些生奶芝士，存有微生物風險。為安全起見，揀選芝士時要留意，避免食用未經熱處理的奶製成的芝士，高危人士就尤其要注意，如孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力較弱的人士尤其要注意避免食用。

食安中心舉例，部分硬芝士和特硬芝士的風險相對來説較低。而風險較高的芝士為軟芝士，例如菲達、布里、卡門貝爾；以及藍紋芝士，例如丹麥藍芝士、古岡左拉、羅克福等。

牛和羊是某些細菌及病毒的宿主，所以由這些動物收集的奶需要先經過巴士德消毒等熱處理方式，殺滅病原體後才可以飲用。本港法例規定奶製品或奶類飲品的製造來源地必須先得到食環署署長的批准，才可以輸入香港。而且進口的奶類或奶類飲品亦須在製造工序中曾經過上述熱處理。