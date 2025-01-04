花墟嘉年華水洩不通　市民提早辦年貨　稱產品合適不介意花錢

在旺角花墟公園舉行的本地漁農美食嘉年華踏入第2日。眾多市民今日(4日)入場掃貨，不論早上還是下午，場內都水洩不通，更一度需封閉附近馬路的行車線，供入場人士使用。嘉年華網羅逾200檔售賣本地出產的漁農產品，例如本地有機菜及養魚場養殖的新鮮海鮮等。有市民說打算花費約2,000港元買心頭好；檔販亦說人流不俗，生意有望多去年約10%。主辦單位透露，活動由昨日(3日)開幕至今晚7時，共吸引逾10.2萬人入場參觀。

東網記者今早約10時曾到嘉年華遊覽，在附近已見不少人自攜買餸車及環保袋入場，場內當時已經人流如鯽，眾多為年長的人士，相信是提早辦年貨，有人選購買陳皮、花膠等乾貨海味，料用來煮團年飯。記者在下午再視察時，嘉年華更加墟冚，更一度要人流管制，部分窄巷更加水洩不通，檔販積極推銷商品，另有菜檔以本地種植及有機作招徠，而當時花墟外馬路的一條行車線亦封閉，供入場及離場的人士使用。

有入場的市民透露已花費逾1,000港元買咖啡，會再逛逛，只要有合適的產品亦不介意花錢；亦有人說花費約2,000港元提早辦年貨。本地漁民則指，今年嘉年華的人流不俗，銷情理想，料生意額比去年多約10%；但亦有檔販坦言因攤檔位置較後，較少人經過。

今年本地漁農美食嘉年華入場費用全免，設有約420個展銷攤位，是歷年最多，當中超過220個攤位售賣本地出產的漁農產品，包括由本地有機、水耕及信譽農場種植的優質農產品，包括車厘茄、椰菜、番薯及水耕微菜苗；青龍蝦、烏頭、羅非魚及藍瓜子斑等本地優質養魚場養殖的新鮮魚產品，以及漁農業界、學術界及漁護署等合作研發預製菜發售，包括櫻桃木煙熏魚仲、膠原蛋白果凍及上海燻魚等。另有有多個本地美食、有機和健康食品及家居用品攤位。