再有市民中河豚毒　醫生提醒：無解毒劑可解

衞生署衞生防護中心日前表示，兩名男子自行捕捉河豚烹煮後進食，懷疑中毒，1人情況危殆，1人情況穩定。據衞生署數字顯示，由2022年至去年12月29日，香港有5宗河豚毒素中毒個案，共8人受影響。有醫生向《東呼即應》表示，無論如何烹煮、加熱、醃製，河豚毒素都無法減低毒性，亦無解毒劑可解。中毒後得不到合適治療，可以致命，不建議食用。有藝人曾到大阪吃河豚，她指日本有執照制度把關，但她根本不掌握執照的考核內容，只能選擇相信「老字號」的百年老店。

據初步調查顯示，日前食用河豚的兩男子是自行捕獲的河豚並進食，相信致病原因是「進食處理不當的有毒河豚」。眾所周知河豚部分器官有劇毒，對不不懂屠宰、胡亂屠宰及錯誤屠宰的人幾乎跟吃毒藥沒有分別。在食用河豚較頻繁的日本，亦需持牌廚師才能處理河豚，即便如此，也曾發生過大阪一間河豚料理店非法以河豚肝刺身奉客的事件。本報過往亦曾報道，有港人北上食河豚，指有內地餐廳會提供「隱藏菜單」，很多熟客懂得門路會冒險嘗試。據了解，深圳曾有食客在街市魚檔購買河豚後到食肆要求進行加工處理，惟進食後中毒昏迷兩日後不治，亦有香港女子進食內地河豚乾後雙手麻痹中毒要看急症。

香港中毒控制中心顧問醫生陳志強表示，河豚毒素是一種高毒性的海洋生物神經毒素，會影響神經線的信號傳遞，神經線又與感覺和肌肉控制有關，所以中毒後會出現全身乏力和感覺異常。陳續指，只要進食很小分量就會有病徵，而通常進食一至兩毫克就有可能致命。河豚毒素中毒起初或只是相對輕微的病徵，例如頭暈、作嘔、嘔吐及腹瀉等。較嚴重的病人則會出現麻痹或肌肉無力，更嚴重者還會出現呼吸困難，甚至影響血壓、心跳，嚴重的病人如未得到合適治療也可致命。

陳志強強調，目前暫時無解毒劑可解河豚毒素，需等身體自行康復。嚴重的病人只要得到適切的治療在短時間內就會慢慢康復。若市民懷疑河豚毒素中毒，則應盡快前往急症室求診。他解釋，河豚毒素最主要在河豚皮膚、內臟、肝及卵巢，這些地方毒素含量較高，而魚肉通常不具毒素，所以在一些地方仍能吃到河豚肉。不過，河豚毒素即便加熱也不會失去毒性，所以不論煮食或其他醃製方法都不會減低毒性。大致可以認為，河豚沒有安全的食用方法，亦不建議市民食用河豚。

雖然醫生不建議食用河豚，但仍有不少港人專門前往日本大飽口福。藝人陳淑蘭就表示，通常會到大阪吃河豚，甚至吃河豚宴，即是從頭到尾都吃。陳淑蘭指，對吃河豚非常着迷，對危險也熟視無睹，從來都不覺得吃河豚危險。她還認為，很多人去日本吃東西時都盲目相信所謂牌照，但自己不太敢相信，因為都不清楚考核內容以及牌照及證書是否真實，所以會較相信一些「老字號」或百年老店的出品。