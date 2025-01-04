鬼祟男夜潛大埔水窩村疑「踩線」　徘徊窺伺企圖扭開門鎖

今日(4日)網傳一段短片，顯示在今日凌晨3時至4時許，一名戴Cap帽、戴手套及孭深色背囊，穿深藍色上衣及灰色長褲的男子，在大埔水窩村一村屋單位外鬼鬼祟祟，又靠近窗邊窺看屋內情況，在屋外逗留半分鐘後離去，懷疑「踩線」企圖爆竊。

此外有「天眼」片段顯示，有形迹可疑男子在窄巷摸黑前行，期間不時抬頭張望，即時有村屋單位亮起燈光，他依然冇有怕企圖扭開一單位門鎖，因最後未能扭開而無功而回。另有片段顯示，該男子已進入村屋單位外擺放鞋及雜物的露天地方，其後未有任何行動便告離去。

有網民留言稱：「出去睇吓牆身有無畀人畫記號。賊人好鐘意揀最邊啲單位。你屋內有燈佢都咁大膽連口罩都唔戴，佢仲明知有CCTV都唔怕。」

執法部門表示，今日凌晨約4時50分，接獲大埔水窩路水窩村一男子報案，指發現一名男子在多間村屋外形迹可疑，懷疑正在爆竊。警員接報到場，經搜索後暫無發現，事主沒有損失，案件列作「發現可疑人士」處理。

另在差不多同一時間，執法部門接獲上址附近林錦公路白牛石下村一名女村民報案，指在睡覺期間乍聞屋外傳來異響，女子丈夫出外查看，目睹有人急步離去，事後發現村屋單位有窗戶有被撬毀痕迹。警員接報到場，經點算後沒有損失，案件列作「發現可疑人士」處理。