寶田邨爭女兇案　疑犯被押返現場重組案情

屯門寶田邨前晚(2日)發生兇案，一名姓黃(33歲)男子步出大廈時，疑遭女友的前男友伏擊，他的背部連中多刀，送院搶救後不治。警員經調查後，以涉嫌「誤導警務人員」拘捕案中姓吳(44歲)女主角，並於昨晚(3日)以涉嫌「謀殺」拘捕56歲男疑兇。

今晚(4日)約7時，警員押解疑犯重返寶田邨重組案情，疑犯離開接送的七人車時黑布蒙頭、腰纏鐵鏈及腳穿拖鞋，慢慢跟隨警員走向事發位置，之後便手執代表兇器的道具刀，配合假人講述行兇過程。疑犯逗留不足10分鐘，再由警員帶回七人車，前往下一個地點進行相關調查。

據了解，事主與男疑犯均染有不良嗜好，後者懷疑有黑幫背景。調查人員表示，2人相識數年，因感情角力問題素有積怨，相信他們在案發前曾有爭執，案件不涉及黑幫活動。兇案發生後，疑犯隨即逃之夭夭，警員翻查「天眼」及分析情報後，相信他匿藏於九龍區，於是出動大量人力進行搜捕，最終在黃大仙一帶將其拘捕。2名被捕人士現正被扣留調查，事主死因仍有待法醫剖驗確定。對於疑犯行兇時是否受藥力影響，以及被捕女子是如何提供失實資訊，人員表示調查仍在進行中，暫時無可奉告。