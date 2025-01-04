銅鑼灣波斯富街塌石屎　發展局2020年發驗樓通知至今未遵辦

銅鑼灣波斯富街76號一幢大廈對開，在昨日(3日)下午6時許，上址大廈橫樑疑有一塊約2.1米乘0.2米的石屎從天而降，砸中一名姓蔡(79歲)老翁頭部，蔡翁當場受傷倒地，需送院治理。

發展局表示，屋宇署於2020年向該幢樓宇發出強制驗樓及驗窗通知，至今仍未獲遵辦。近年多宗同類事件揭示，政府有需要加強力度催使業主遵辦，以確保樓宇和公眾安全。

發展局在社交專頁表示，署方接獲通知後昨晚立即派員視察，在執法部門協助下暫時圍封受影響行人路段，並即時安排政府承建商全面檢視大廈外牆和移除有可能鬆脫的石屎。緊急工程完成後，相關路段已解封，事後亦會向相關業主收回工程費用。此外，因應風險評估，署方早前已將該幢樓宇納入為「樓宇更新大行動2.0 」第二類別樓宇，由政府主動介入驗樓和代辦工程。

政府上月底就檢討《建築物條例》公布諮詢文件，展開為期兩個月諮詢，當中包括3個針對驗樓通知的修例建議，其中一個建議是為不遵辦驗樓通知引入6000港元定額罰款；仍然不遵辦可被檢控，如涉及外牆部分，罰款將由現時最高5萬港元增加4倍至20萬港元，監禁維持1年，以提升阻嚇力。另一建議引入的新罪行，正能針對類似這次事件的情況，即不遵辦驗樓通知的樓宇因外牆損壞而導致傷亡或財物損毀，業主有可能被檢控多1項罪行，罪成可處最高罰款30萬港元及監禁1年。

政府強調，適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。對於有心遵辦的業主，當局會繼續向業主提供財政及技術上的支援，但對於漠視樓宇維修責任的業主，須嚴正執法。