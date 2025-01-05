倡政府精簡管理架構　引入科技幫手

本港面臨千億財赤，各方出謀獻策。有學者建議公務員應「一刀切」減薪8%至10%，但勞工界議員對減薪有保留，認為公務員薪酬具指標性，減薪或帶來骨牌效應，繼而影響消費氣氛，建議政府部門應精簡管理架構，現時不少部門設有署長、副署長、助理署長等管理層職位，部分人工「好勁」，直言當局應精簡這類管理層職位，並引入科技輔助服務，提升工作效率。也有議員指，政府每年工務工程開支達1,000億元，過去經常被指「大手大腳」、成本效益不高，若每年節省10%開支，每年便可節省100億元。

議員黃國認為，比起公務員減薪，政府應更關注提高效益，現時部門引入不少新科技，理論上可提升工作程序，即使工作量增加，原有的人手理應能夠應付，毋須增設大量職位。

另外，他特別談到政府應檢視部門的管理架構，不少部門除了正署長外，亦設有副署長、助理署長等管理層，若能精簡架構、如由以往的「一個管三個」變成「一個管四個」等，有望減少管理層人手。

議員陸頌雄認為，公務員減薪應是最後一步，因公務員薪酬具指標性，若公務員減薪或帶來骨牌效應，導致整個社會減薪，進而影響消費氣氛。他提到，近日有傳內地公務員加薪，以鼓勵消費。他指出，政府每年工務工程開支達1,000億元，過去經常被指「大手大腳」、成本效益不高，若每年節省10%開支，每年便可節省100億元。同時，政府部門亦要着手改革，例如採購制度等，強調政府節流要「應慳得慳」，不應由公務員入手。