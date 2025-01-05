打擊東九酒駕及超速　兩日拘6司機

東九龍區執法部門在上周五與周六(3及4日)，在區內展開打擊「酒後駕駛」、「危險駕駛」及「超速」行動。行動中，共拘捕6名司機及向2名司機發出口頭警告。

警員於周五在秀茂坪近宜安街發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，該名62歲姓黃男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。其後，警員巡經牛頭角觀塘道時拘捕2名61及40歲姓黃及湯男司機，涉嫌「酒後駕駛」。

在周六的行動，警員於觀塘創業街發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，該名59歲姓蔣男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。

行動中，警員亦在黃大仙彩虹道附近截查一輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，車上一名38歲姓黃男司機涉嫌「欠交交通罰款」而遭到通緝、「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

此外，警員於觀塘繞道北行往旺角方向發現一輛電單車高速行駛，並在車群中穿插，期間該電單車被偵測到超過路面限速，最高超過路面限速一倍，警員其後在旺角亞皆老街成功截停該輛電單車。經初步調查，該名49歲姓吳男司機涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕。以上所有被捕司機已獲准保釋候查，須於1月下旬返執法部門報到。