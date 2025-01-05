違國安案明日恢復審訊　黎智英將繼續自辯

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊早前因聖誕及新年假期而暫停。至周一（6日）審訊將會恢復，黎智英會繼續自辯，並接受主問。

本案在2023年12月18日正式開審，由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。至2024年6月11日，控方正式完成舉證。黎智英一方之後作中段陳詞，要求法庭裁定黎面對的3罪表證不成立。法庭最終駁回黎申請，裁定黎智英面對的3罪均表證成立。黎智英選擇出庭自辯，同屬被告的壹傳媒集團旗下3間公司則不會傳證人。

黎智英在11月20日開始作供。期間黎承認，曾公開表示國際社會給予中共壓力是十分重要，形容國際為港發聲是救贖。黎亦承認，歡迎美資銀行關閉前行政會議召集人陳智思的帳戶，但強調不是請求制裁。另外，就其Twitter（現稱X）帳戶曾轉發貼文，提到是時候把林鄭月娥及中港官員加入制裁名單，黎庭上否認是自己轉發，但同意要為此錯誤負責。就2020年7月，中國駐休斯敦總領事館在美國要求下被迫閉館一事，黎智英承認曾形容特朗普非常聰明，「行動勝於空談」，坦承視此行動為制裁，但否認想鼓勵制裁。

審訊在2024年12月19日起，因聖誕及新年假期而暫停約兩星期。至今年1月6日重新復審，將踏入第114日，黎智英會繼續接受辯方大律師關文渭主問。預料主問尚需時約一星期，之後會輪到控方盤問黎智英。據控方早前指，盤問料需花約10至15日。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022