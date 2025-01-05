兩漢偽造不雅照敲詐企業高管　東窗事發仍未收過錢

山東省委員會政法委員會上周五（3日）公布，濱州鄒平市人民檢察院早前對一宗敲詐勒索案提起公訴，2名男子利用修圖技術把知名企業高管的臉部圖像移花接木到不雅圖片上，並以郵寄方式對全國212名企業高管敲詐勒索。他們敲詐勒索罪成，各被判入獄3年1個月，罰款2萬元（約2.14萬港元）。

2023年5月，湖南男子朱某因沒錢、沒工作收入，想出偽造企業高管的裸照進行敲詐。他之後找到此前結識的馮某合作，二人先在網上搜索各大企業高管的資訊和照片，然後將被害人的頭像修圖拼貼到裸照上，再打印裸照。分裝好裸照和寫好威脅信後，被告便乘車前往廣西南寧市分頭寄信。被害人之一是濱州鄒平的張先生，他收到裸照和威脅信，要求他3天內把28.8萬元（人民幣，下同，約30萬港元）匯到指定帳戶，否則公開他的不雅影像，他於是報警。

鄒平市警方立案偵查，分別在廣東東莞和湖南雙峰拘捕朱某和馮某，同時扣押一份長達16頁的人員名單及記事簿、電腦等物品，名單詳列全國各地知名企業高管的姓名、職務和企業地址等資訊。朱某和馮某供認不諱，承認直至東窗事發都未收到過任何轉帳。