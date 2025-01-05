重建追不上樓宇老化速度　市建局強調做好復修是市區更新關鍵

市建局行政總監韋志成今日(5日)發表網誌，提到重建發展和樓宇復修皆是市建局的核心業務，必須雙軌並行，強調重建的步伐追不上樓宇老化的速度，做好樓宇復修、減慢樓宇老化才是市區更新成功的關鍵。韋志成表示，市建局一方面推動老舊和失修樓宇的重建工作，另一方面致力推廣及支援業主做好樓宇的保養和維修，持續改善樓宇狀況，延長樓宇壽命，減輕重建的壓力，亦讓市建局集中資源處理舊區內嚴重失修殘破的樓宇，改善區內的住屋水平。

除了提供不同的計劃，資助業主籌辦改善樓宇狀況及安全的維修工程之外，市建局在其自行發展項目試行「預防性維修」計劃，支援業主及管理公司制定維修保養計劃，並推出「預防性維修資助計劃」，資助業主落實為大廈進行預防性維修，和及早建立相關的財政儲備。

市建局在「煥然壹居」以及「煥然懿居」第一和第二座試行「預防性維修」計劃，在業主每月繳交的管理費中，均調撥2至3% 的款額作為儲備，以應付日後大型維修工程的費用。兩個屋苑均制訂了10年維修保養計劃以及建議供款方案，並已就相關內容向業主組織進行講解，在獲得業主通過後便可落實推行。

為改變「見爛補爛」的保養樓宇觀念，將「預防勝於治療」的理念應用到減慢樓宇老化，市建局推出15集的電視特輯，向市民灌輸保持大廈狀況良好的重要，以及不論新樓或舊樓業主，均應有保養樓宇的意識及他們作為業主的責任。該電視特輯每集兩分鐘，將於明日(6日)起一連3個星期播放。