3大巴士公司今起加價　乘客感無奈　冀加推回贈

本港3間巴士公司連續兩年加價，包括九巴、城巴和新大嶼山巴士，過百條路線加多過1港元，新收費今(5日)起實施。東網記者今早到沙田站公共運輸交匯處街訪，有市民對公共交通加價感到無奈，亦有市民認為當局首要任務做好收支平衡，善用公帑。

本身享有2元乘車優惠的長者伍小姐表示，自己雖不受今次加價影響，但不希望政府「加得咁密，應該優惠一下市民」，坦言「屋企仲有好多後生要返工返學搭車」，坦言「依家要搭車都無辦法」。她又希望政府之後可以推出更多優惠措施，例如免稅等。巴士乘客陳先生表示，不知道巴士今日起加價，現時由沙田乘車到屯門吃飯，認為長途線加價尚可接受，「十幾廿元加一元，無咩太多感覺」，不過他亦指如果上班的話，相信交通支出負擔會「大啲」。

巴士乘客梁小姐指，有留意巴士加價新聞，惟不知道今日起加價，認為加價對於很多市民來說有壓力，雖然自己暫時不受影響，但對於大部分打工仔來說都應該有影響，「（巴士）要做多啲回贈」，坦言不希望明年再加價。

亦有市民贊成加價。巴士乘客張小姐認為有需要加價，因為成本都在增加，「唔可能一直保持呢個水平」，幸好當局有很多宣傳，「我自己就有買月票，啲月票都可以幫我哋減輕一啲」。她又補充希望政府在下年度財政預算案在長者支援方面投放更多資源，例如「希望可以老人癡呆篩查可以再普及啲」。同樣本身享有2元乘車優惠的長者黃小姐指，巴士加價是有經濟原因，贊成當局檢討2元車費優惠，相信檢討後享受優惠年齡仍會維持65歲或以上。

巴士乘客黃小姐稱接受到巴士加價，加上巴士有推出回贈優惠給予市民，這些優惠是足夠，她又直言知道當局財赤近1,000億港元，「當局應該要諗一下點樣可以達到收支平衡」，作為作為中產人士，「我當然想佢派糖，但我覺得佢應該要諗一下除咗派糖，點樣可以將錢更友善、更有效地去用，因為我覺得現在好多錢係浪費咗」。