港珠澳半馬完賽　除精英跑手外　當局盼邀旅客參加助振興經濟

第二屆港珠澳大橋半馬拉松今日（5日）舉行。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日為第二屆港珠澳大橋半馬拉松揭幕鳴槍，之後亦有與多名司局長一同參加比賽，她表示日後大型賽事除了精英外地、旅客運動員外，亦希望找旅客參與，振興本港旅遊消費。大會表示，今屆有近7,000人參與，目前錄得19宗受傷報告，當中2人清醒送院，1人自行到醫院求醫。

港珠澳大橋半馬拉松由大橋香港口岸出發，沿香港連接路跑10.5公里折返，有逾6,900人出賽，當中更有跑手扮成人氣遊戲角色Mario；也有跑手專程由外地來港參賽順便旅遊，好不熱鬧。

而多名司局長和羅淑佩亦參加了2公里賽事，巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓也有參與。羅淑佩表示，沿途跑了一半後，發現一路走來日出非常漂亮，認為此比賽是「體育一半、旅遊一半」，她又引述田總指，未來大型賽事除了精英外地、旅客運動員外，也希望找些並非最精英，但也是旅客的參賽者，相信此類參賽者來跑步不會只跑馬拉松就離開，也會留港過夜、消費。

馬拉松籌備委員會主席楊世模表示，大型賽事是好機會跟外地人推廣香港，會繼續利用不同渠道，例如與海外的跑會、相應比賽單位等接洽和溝通，預先安排配額予他們，讓他們有更多跑手來港參賽，又指希望港珠澳大橋賽事以後能恆常舉行。