全港最多AED跑步賽　過千跑手齊護心

肥胖不但影響外表，更會增加冠心病及中風等心血管疾病風險。有機構今日(5日)舉辦健心跑及嘉年華，呼籲不論男女老幼多做運動，因為除可健身瘦身外，還可以增強心肺功能、維持心臟健康。健心跑分為10公里個人組及隊際賽、3公里個人組及400米x2親子接力賽，過千跑手一同護心。活動今年更特設醫院盃，吸引9間醫院過百位醫護人員參加。另外，嘉年華設有豐富攤位活動及精彩節目，有數千市民出席同樂，氣氛熱鬧。

香港心臟專科學院早前發表調查結果，發現公眾對運動前的預防措施了解不足，如果患有心血管疾病，進行劇烈運動隨時有猝死風險，如運動場所配備足夠的AED(自動體外除顫器)，有助預防意外發生。是次健心跑活動更是全港最多AED的跑步比賽，健心跑賽道每350米就設有一個AED站，同時還有受過專業訓練的AED Runner與跑手同跑，是全港AED密度最高的安心跑步比賽。

「劍神」張家朗亦有拍片宣揚護心貼士，他表示身為職業運動員深知保持健康，特別係心臟健康有幾重要，因為每次比賽，心臟都係我最堅實嘅支柱，能幫他穩定面對每一刻的緊張。他又指，心臟病是全球最主要健康問題之一，無論運動員定普通人，保持健康生活習慣好重要。香港心臟專科學院院長梁達智指出，控制體重是預防心血管疾病的一大關鍵，提醒市民要多「運動健身」。