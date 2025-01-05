舞台搭建加強規管料今年首季敲定　紅館定位將重新檢視

男團MIRROR於2022年7月28日舉行紅館演唱會發生墮屏意外，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中，引起社會對舞台搭建安全性的關注。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(5日)在電視節目表示，去年10月康文署已擬定新的工作守則，目前正在試行，目標在今年首季敲定加強規管舞台搭建的建議，主力將應用在紅館及伊館，部分原則或同時用於啟德體育園，強調會以安全先行，糾正過往一些未夠完善的地方，但不會窒礙行業發展。

而紅館檔期一直被指「非常難攞」，羅淑佩指隨東九文化中心預計今年底落成，加上有其他新場館，會重新檢視紅館等政府相關場館的定位，她解釋紅館以往以體育優先，但現在有了啟德體育園等地方主要舉行體育活動，另一些地方可以多出來用作娛樂事業。

另外，啟德體育園體藝館早前舉行首場測試演唱會，羅淑佩亦有親身到場，對於場內音響被人詬病，羅淑佩認為是因為當日涉及不同表演者，需更多時間準備協調，主因並非硬件問題，日後將會繼續進行測試。

本港現有6隻大熊貓，政府藉此推動熊貓經濟，羅淑佩認為，海洋公園在推動大熊貓經濟方面可以做得更多，她指出現時有三百多項商品，但略為單調，「大家好似覺得，三百幾項係咪都係公仔，有無其他得意嘅野。」羅淑佩認為，內地來港的兩隻熊貓，以及在港出生的兩隻熊貓寶寶，隨了令香港市民開心外，亦希望可以在旅遊業上有一定貢獻，她預料兩隻熊貓寶寶在農曆新年後與大眾見面，屆時海洋公園亦會有較大的推廣攻勢，除了普通參觀，參觀人士或可更進一步「參與佢哋嘅生活」。