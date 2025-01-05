寶田邨爭女兇案　被捕男女暫控謀殺及誤導警員明提堂　

屯門寶田邨在上周四(2日)發生謀殺案，一名姓黃(33歲)男子步出大廈時，疑遭女友的前男友持利器伏擊，他遇襲後昏迷倒臥血泊，送院搶救後不治。執法部門經深入調查後，今日(5日)落案暫控一名56歲男子一項「謀殺」罪；黃男的姓吳(44歲)女友亦在昨日(4日)被暫控一項「誤導警務人員」，案件將於明日(6日)上午在屯門裁判法院提堂。

據了解，黃男與吳女在近期發展成情侶關係，卻因此引起女方的前男友不滿。上周四晚上10時許，黃男獨自離開寶田邨7座，未料「情敵」騎乘單車馳至，不由分說以利器狂捅黃男的背部，得逞後逃去。

據悉，黃男與疑犯疑是有吸毒習慣的「癮君子」，後者相信有黑社會背景。警員其後接觸疑屬案中「女主角」的吳女，惟她受查時懷疑提供失實資訊，其後涉嫌「誤導警務人員」被捕。另一方面，警員翻查「天眼」及分析情報後，案發翌日亦於黃大仙一帶拘捕男疑兇。

調查人員昨日交代案情，指事主與男疑犯相識數年，雙方因感情角力問題素有積怨，相信他們在案發前曾有爭執。案件不涉及黑幫活動，事主死因有待法醫剖驗確定。