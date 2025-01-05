將軍澳扶手梯夾腳事故　受傷男童父親懷疑電梯有問題

將軍澳唐德街9號將軍澳中心，昨日(4日)傍晚6時許，一名男童乘搭扶手電梯時，遭梯級夾腳被困。消防接報趕至利用工具救出男童，他腳部受傷送院治理。男童父親今日(5日)在社交網發文，感謝各方幫手協助，其中一位無名英雄拯救的時候，手部受傷流血，「事後搵唔返佢，我只能夠在這裏致謝」。該位父親澄清，夾腳的是其7歲兒子，送院經醫生檢查後，只有皮外傷，內傷要詳細留院檢查。

該父親又稱，「事後我哋檢討，點解咁都會夾親腳？我哋平時對孩子都嚴格，我首先都有諗，會唔會係佢曳？但當時佢同我哋一齊企定定上去，無跑無跳，乖乖地緊握扶手。再睇返啲相，我諗極都唔明，一個7歲男童正常用扶手電梯，着住咁厚嘅波鞋，點解部扶手電梯會咁樣爆開，夾住佢隻腳？如果你去將軍澳中心嗰部扶手電梯睇番，會聽到佢運作嘅時候有怪聲，物料同其他扶手電梯明顯唔同」。

該父親續指，「再睇返資料，原來近幾年，香港已經有近10單畀商場扶手電梯夾腳，大人細路都有。我想話，呢啲扶手電梯雖然話年年檢查，但實際質素就稱得上係危機四伏。其實今次我哋一家返嚟香港探親，本來下星期就要返加拿大開學，無諗過會搞成咁。雖然隻腳仲響度，不過我諗嗰種痛楚佢呢世都唔會忘記」。