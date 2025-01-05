啟德主場館首場測試賽吸約萬人　觀眾讚現場氣氛熱烈

可容納5萬名觀眾的啟德體育園主場館今日(5日)舉行大專7人欖球賽，為場館首場測試賽，賽事由早上11時開始至傍晚6時半，合共17場賽事，持票觀眾早上10時起可以進場，期間無限次進出。大會表示，是次賽事有約1萬人參與，即場館可容納人數的5分1，而與早前其他場館的測試賽一樣，入場人士不可攜帶長傘、食物和水瓶，不過仍有不少觀眾不知不可帶水樽入場，要將物品存放在安檢位置外。

主場館設有天幕，可因應當日的演出需要決定開或關，但由於安全考量不能在活動當中開合，今日的賽事當中天幕就未有打開，有觀眾就認為影響不大，指場內有不少大光燈，認為照明充足，另外驗票亦很暢順，不用排隊。

賽事最終由香港浸會大學奪金，觀眾在下午5時半左右已陸續離場，安排亦大致暢順，未見擠塞，首次現場觀看欖球比賽的市民吳小姐直言十分興奮，現場氣氛熱烈，期望大會日後多在新場館舉辦大專體育賽事，另外散場時體育館門外有大會工作人員指引出口，認為安排妥當。

文體旅局局長羅淑佩、體育專員蔡健斌亦有到場視察。蔡健斌指主場館測試比過去在青年運動場及體藝館的複雜，認為各場比賽的時間安排把握得好，而測試亦符合期望，觀眾進場、人群管理及離場等都暢順。蔡健斌亦指出由於觀眾可隨時出入，閘口處理人數遠超原先預計的約萬人，執法部門則指最高峰有約7千人逗留在場館內。

蔡健斌續指主場館天幕關閉是測試項目之一，認為會場氣氛、音樂及廣播亦令人滿意，他續指主場館將於下周六(18日)舉行一場測試音樂會，預計有1.8萬人參與，2月亦會有壓力測試，希望到時測試時用盡主場館的容量，為啟德體育園今年第一季開幕做好準備。