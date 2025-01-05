國務院規範企業行政檢查　嚴禁逐利任性處罰

國務院辦公廳上周五（3日）發布《關於嚴格規範涉企行政檢查的意見》，首次對涉企行政檢查作出系統全面規範。意見明確，實施行政檢查的主體必須具備法定資格，並嚴禁逐利檢查、任性處罰企業等。文件強調堅決遏制亂檢查，切實減輕企業負擔。

意見指出，具有行政執法權的行政機關必須在法定職責範圍內實施行政檢查，嚴禁政府議事協調機構、檢驗檢測機構、科研院所、未取得執法證件的輔助人員等實施行政檢查。執法人員要主動出示執法證件，嚴禁以其他證件代替執法證件實施行政檢查。除法律另有規定外，執法人員不得少於兩人。入企檢查要製作現場檢查筆錄，必要時音像記錄。行政檢查結束後，要將行政檢查結果及時告知企業。

除有法定依據外，不得將入企檢查作為行政許可、行政給付等行政行為的前提條件。涉企行政檢查以屬地管轄為原則，國務院有關主管部門要在本年12月底前建立健全行政檢查異地協助機制，明確相關規則，嚴禁違規實施異地檢查。專項檢查要符合監管客觀需要，嚴格控制專項檢查的範圍、內容和時限等，堅決杜絕全覆蓋、無差別檢查。

嚴禁逐利檢查，不得接受被檢查企業任何饋贈、報酬、福利待遇。嚴禁干擾企業正常生產經營，不得刻意要求法定代表人到場。嚴禁任性處罰企業，不得亂查封、亂扣押、亂凍結、動輒責令停產停業。嚴禁下達檢查指標，不得將考核考評、預算項目績效與檢查頻次、罰款數額掛鈎。嚴禁變相檢查，不得以觀摩、督導、考察等名義行檢查之實。

中央黨校（國家行政學院）教授胡穎廉表示，意見著眼於穩定市場預期、提高依法行政水平，確保行政檢查於法有據、嚴格規範、公正文明、精準高效。意見從源頭遏制、過程杜絕和行為規範三個層面完善行政檢查體系，旨在提升行政檢查能力，為規範涉企行政檢查提供制度依託。