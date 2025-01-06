反腐專題片開播　貪官將個人收款碼貼繳費窗口截留資金

由中央紀委國家監委宣傳部與官方電視台聯合攝製的電視專題片《反腐為了人民》第一集《懲治蠅貪蟻腐》周日（5日）播出，內容圍繞群眾身邊不正之風和腐敗問題介紹多宗案例，當中包括發生在湖南省永州市住房保障領域的侵害群眾利益案件。

2015年，永州市東安縣住房保障服務中心房屋維修資金服務辦公室前主任周小健因貪圖高額利息，貸款給當地一個房地產商，誰知對方後來資金鏈斷裂，令周小健背負巨債，於是打起挪用套取房屋專項維修資金的主意。購房群眾是在他直接管理的住房保障服務中心服務窗口繳納房屋維修資金，他起初以私立證明或手寫白條等方式代替專用收據，截留部分資金，後來又訂造假票據蒙騙群眾，甚至在其值班時直接把個人收款二維碼打印出來放在繳費窗口，讓不知情的群眾將錢直接存入其個人帳戶。

東安縣紀委監委2023年在日常監督檢查當中，發現開票紀錄和財務收款紀錄對不上，於是展開調查，周小健才主動投案。經東安縣紀委監委查明，周小健共計貪污房屋專項維修資金993萬多元（人民幣，下同，約1,063萬港元）、挪用172萬多元（約184萬港元），開出3,000多張假票。法庭以貪污罪、挪用公款罪判處他有期徒刑11年半，罰款100萬元（約107萬港元）。東安縣紀委監委對縣住房保障服務中心主任、分管副主任及相關責任人共11人追責問責，並建議推動該中心建立健全相關管理制度。針對案件暴露的問題，永州市紀委監委在全市開展專項清查，堵塞制度漏洞。

共4集的反腐專題片周一（6日）晚將播出第二隻《風腐同查同治》，講述紀檢監察機堅持正風肅紀反腐相貫通。今集內容將揭露中央統戰部前副部長、國家宗教事務局前局長崔茂虎，中國石油天然氣集團有限公司前黨組書記、董事長王宜林，以及山西省運城市公安局交警支隊車管所前查驗崗民警杜娟民等人的作風失守和腐敗問題。