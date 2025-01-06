女的士司機21年前遇害　疑兇近日落網

內蒙古赤峰市公安局元寶山區警方上周六（3日）通報，一名女的士司機21年前遭殺害的懸案，疑兇近日終於落網。

2003年9月22日，赤峰市松山區金姓女的士司機在松山區某地質隊門口載客，前往安慶溝後未歸，翌日上午被發現伏屍元寶山區風水溝鎮東山坡砂的排水溝內。驗屍確認金女遭銳器割喉、鈍器打擊顱骨後死亡，疑兇駕駛其的士逃走並棄屍。去年11月，元寶山警方對此案卷宗全面重新梳理，重點物證重新提取、檢驗、覆核後，最終在一件關鍵物證上，成功提取到一名可疑男性的資訊，並鎖定可疑男子林某。

根據當年目擊者的證詞描述，案件由3人共同作案可能性較大。經過大量摸排分析，專案組最終確定了林某、王某、宋某、許某、李某5人可疑，其中林某、王某具有重大作案嫌疑。待抓捕時機成熟後，元寶山區公安分局分別在赤峰市中心城區、湖南省株洲市、浙江省寧波市同時抓獲上述各人。其中，林、王二人供認因經濟拮据，提前置備刀具，搶劫殺害金女士，現已被採取刑事強制措施。許某因涉嫌窩藏罪同樣被採取刑事強制措施；至於宋某、李某二人則排除犯罪嫌疑，相關案件正在進一步偵辦中。