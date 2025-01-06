牙科街症候補機制今實施　組織促推社區牙科支援未中籤人士

衞生署牙科街症服務網上登記系統今日(6日)起推出超額及候補措施，臨時實施超額抽籤，適度增加中籤名額至超過實際服務名額，並引入候補機制，以填補可能出現的就診空缺，而未被抽中的65歲或以上長者，將會優先列入候補名單。今日有兩間診所提供相關的緊急牙科服務，包括九龍城及堅尼地城的診所，原本84個籌，連同超額及候補機制下預留名額，合共抽出92個籌。

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢今早在電台節目透露，推出首3天共有1,769人登記，272人抽中名額，缺席率由首日31%回落至20%，中籤人士當中7成出席都是長者。署方人員早前逐一致電中籤人士，當中數人表示未能應診，原因上班及無時間，亦有長者表孫無人陪同到診。部分未能到診人士表示不知道原來只會提供緊急牙科服務。

許美賢表示，若早上9時半仍有中籤人士未到診，署方會聯絡候補名單人士，期望11時半前可前來應診。至於只有兩小時通勤是否足夠，她認為後補名單市民是以填寫第一志願診所為主，相信大多住在附近，即使稍為遲到，現場醫護人員亦會彈性處理。

社區組織協會幹事連瑋翹則指，市民需要多些時間適應新機制，網上登記較親身排隊，尤其對長者有磨合期。他認為署方改善機制避免浪費名額是好事。惟診所數目有限，網上登記系統難以中籤，建議當局考慮實施社區牙科支援計劃，由私人牙科診所協助處理市民需求。