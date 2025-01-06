千億財赤　學者倡減部分基建　議員指政府對財政收益解說不足

政府日前改口指本年度財政赤字在1000億港元以下，而策略主要以節流為主。有議員認為政府的解說工作不足，未能讓大眾了解何時才能獲得收益，有學者則建議政府減少部分基建，或與私人發展商合作發展工程，以改善財赤。

議員林筱魯今日(6日)在一個電台節目中指出，經濟結構轉型需要時間是必然的事，創科等部分政府投資的範疇，亦未必可以即時獲得回報收益，認為政府的解說工作不足，未能讓大眾了解何時才能獲得收益，若當局提升社會的投資和消費信心，相信可加速改善財赤問題。

他指近年港府與土地相關的收益急跌，認為在經濟結構轉型下，政府應投資和扭轉稅收結構，下定決心改革，才可於未來幾年扭轉局勢。

財金官員日前指要調整工務工程的次序，林亦指政府去年的公務工程撥款仍有過千億港元，認為應該重新考慮設施是否重要。

對於外界有強烈聲音要求高官和立法會議員減薪，林指此舉對解決財赤只是象徵意義，不能實質幫助政府減少支出，而目前公務員薪金只佔政府整體支出約20%，認為政府已經持續壓縮編制，加上一些資助機構會參考公務員薪酬調整員工薪金，因此不贊成扣減公務員薪金。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指香港去年的印花稅收入增加、投資回報比預期多，不認為會達千億港元財赤。他亦認為公務員削減薪金或編制會造成很大的副作用，建議政府減少部分基建，或與私人發展商合作發展工程。