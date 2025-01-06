擴能者自付增政府收入受質疑　議員：嚇怕中產

面對龐大財政赤字，有議員指在新一份財政預算案諮詢期間，聽到財金官員說會考慮採用能者多付為原則，以增加收入，該議員直指必須界定何謂「能者」，又批評政府過往對中產扶持極少，而因收入減少，中產數目萎縮，若不斷擴大能者多付的原則，質質疑是推動經濟還是嚇退中產？

議員江玉歡今日(6日)在社交平台貼文，指香港一向以來也是能者多付，負擔得起的要付標準稅率、住私人樓宇、子女讀私校、有病住私家醫院等等，而自去年開始，政府再強調能者多付原則，分別加了標準薪俸稅率及引入累進制差餉。

若今年再加強能者多付的原則，她反問所增加的會是那種稅收？得益有多大？對「富人」有多大的影響？她表示，在累進制差餉的草案委員會上，她已詢問政府何謂「能者」，認為不能在加薪俸稅時用一個標準，加差餉時用另一個標準來定何謂能者。

她舉例稱，新加坡清楚地將納稅人分為幾級，收入較少的獲取福利／政府服務會較他們的繳納的稅款多，中間的一批納稅人納稅及獲取福利／政府服務的款額差額收窄，高收入者付出最大，當地對於每種層級的納稅人的數量、百分比及付出／福利／政府服務的收穫比例科學化分析及公開，讓納稅人有數得計。

她強調當政府要加強能者多付的原則，必須界定「能者」。她指本港的能者的賺錢能力是否真的如政府所料的高？香港對於中產幫扶極少，所謂的能者多付會否嚇怕中產？香港在過去一段長的時間未有令市民增加收入，「賺到錢」的市民數目少了。相反，其他地區透過經濟轉型和發展，成功的再培訓，令市民整體收入增加，真正的能者數目有所提升。

香港在疫後還未恢復過來，她指不少市民失業或收入減少，香港的中產數目萎縮，這個時候繼續不斷擴大能者多付的原則，是推動經濟還是嚇退中產？