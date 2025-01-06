矢口否認鼓吹台獨　黎智英供稱對香港而言中國是敵人

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今日(6日)踏入第114日，黎智英繼續自辯，承認國安法生效後，曾在個人節目公開形容台灣為「國家」，同意或有更佳用詞，強調台灣是中國一部分，否認鼓吹台獨。

庭上早前提到，「飯盒會」記錄是經通訊軟件Slack發放。辯方今日展示一則記錄，顯示2020年9月30日，時任《蘋果日報》總編輯羅偉光在Slack提及「今日飯盒會重點」，當中包括「中國、台灣新聞要加強，可搵桑普獨立主持節目」。黎智英今日解釋，《蘋果》不同意港獨，說要找桑普相信是因為疏忽。同年10月1日，黎智英在節目《Live Chat with Jimmy Lai》中說，因應中共的威脅，相信特朗普會領導西方集團聯合起來，創造新世界。在節目中，黎智英形容中國是自由社會的敵人，所有面對中共威脅的國家別無選擇，需要讓美國現身，愈多愈好。

黎智英今日在庭上解釋，「讓美國現身」，是指日本、菲律賓等國家跟中國有摩擦，需要美國保護。他只是陳述事實，並沒有鼓勵甚麼。事實上，特朗普已對中國採取強硬態度。被問及中國是否敵人，黎智英說，對香港而言就「是」。在節目中，黎亦稱，台灣晶片對美國很重要，認為台灣將會成為一個非常獨特的國家。黎智英今承認，或許可以用比「國家」更好的字眼，例如一個地方，但矢口否認鼓吹台獨，強調台灣是中國一部分，不能成為主權國家。

涉案4名被告包括黎智英(77歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022