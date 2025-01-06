內地流感大爆發抗病毒藥賣斷市　藥房價炒高逾3成

內地近期流感肆虐，隨着感染人數增加，抗流感藥物的銷量也持續上升。其中，抗流感藥「瑪巴洛沙韋」更被瘋搶，全國各地藥房缺貨，令該藥售價炒高至每盒（2片）300元（約321港元），較原價高逾三成。

目前，國內可用的流感抗病毒藥物除瑪巴洛沙韋外，還有奧司他韋、阿比多爾、扎那米韋和帕拉米韋等。從臨床看，由於瑪巴洛沙韋是一次用藥，因此較其他藥較受歡迎。美團買藥數據顯示，近一周的甲流指數同比增長130%，瑪巴洛沙韋搜索需求量也持續上升，不少藥房庫存緊張，產品頁面出現僅剩1件、2件之類的提示，部分藥店更顯示售罄。價格方面，瑪巴洛沙韋獲批上市僅8個月就被納入國家醫保藥品目錄，醫保支付價為每盒約222元（人民幣，下同，約238港元），單片售價逾100元（約107港元）。受此波流感影響，電商平台上瑪巴洛沙韋單盒價格升至230元（約246港元），藥房價格則在230至260元（約246至278港元）之間。

北京兒童醫院主任醫生王荃周日（5日）在國家衞健委記者會上表示，目前兒童呼吸道感染仍以病毒和肺炎支原體為主，病毒以流感病毒為主。絕大多數兒童感染流感病毒後呈急性、自限性病程，一般發燒2至3天，並在一周內痊愈。部分兒童咳嗽會持續較長時間，還有一些孩子的疲勞和乏力症狀可能持續時間較長。目前有專門的兒童可用抗流感病毒藥物，患流感後應在醫生指導下盡早使用，特別是發病48小時內，抗生素對流感病毒無效，對症治療主要以退熱、緩解不適為主。王荃建議，孩子一旦感染流感，應居家休息，不要帶病上學。