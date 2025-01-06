快運去年載客量按年增4成　除夕日迎來第600萬名旅客

香港快運航空今日(6日)公布，去年全年載客量按年增長超過四成，2024年12月31日迎來年度第600萬名旅客，創下單年載客量最高紀錄。同時獲全球旅遊數據平台OAG評選為全球「2024年增長最快航空公司」。

香港快運行政總裁毛潔瓊表示，該集團積極拓展航點網絡、擴充機隊規模，並壯大整個團隊。不僅全年載客量突破600萬人次，亦獲行業認可成為全球增長最快的航空公司。她亦指將繼續以實惠票價和新航點，為旅客提供更多探索亞洲的機會，實現旅遊夢想。期待未來為香港航空及旅遊業作出更多貢獻，共同鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

香港快運去年12月底迎來年度第600萬名旅客，為單年載客量創下歷史新高。為慶祝此重要里程碑，特地於當日香港飛往福岡航班登機閘口歡迎這位幸運旅客溫小姐，並送上六套來回機票，以感謝她及所有旅客一直以來支持，她可於未來一年內，從香港快運超過30個現有及新增航點中自由選擇。溫小姐說，「真的從未想過自己會這麼幸運！我會與家人一起計劃明年的旅遊行程」。