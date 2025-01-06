打擊長假期間中區青少年罪案　拘7男女涉毒品及暴力案件

剛過去的聖誕及新年長假期間，即2024年12月20日至2025年1月5日，有大小不同的消遣活動在中區一帶娛樂場所舉行。執法部門除在活動舉辦地點進行人群管制，亦於附近一帶進行代號「匯流」的反罪惡行動，以保護青少年及打擊相關罪行，包括毒品濫藥等非法活動，並警惕區內酒吧及商舖不得售賣或供應酒類商品予18歲以下人士。

行動分多階段進行，除動員警員外，亦邀請其他持份者於區內娛樂場所協助進行宣傳教育，藉此提醒青少年消遣歡聚時保護自己，遠離毒品、免受引誘。行動期間，警員巡查了逾10間酒吧，並發現2名分別為16及17歲的青少年，在深夜於酒吧內逗留消遣，人員因此對有關處所採取執法行動，以確保相關處所並無售賣酒精類飲品予未成年人士。

人員亦在高風險的地點進行高姿態的巡邏及情報主導的執法行動以打擊相關的非法活動，期間以情報主導的方式，在中區偵破共5宗與毒品及暴力相關的案件，並以涉嫌「在公眾地方打鬥」、「販毒」及「藏毒」，拘捕5名男子及2名女子(16至43歲)。