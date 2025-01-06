改同事花名「大波蓮」　餐廳員工涉性騷擾被停職處分

九龍塘又一城的連鎖韓式餐廳「Terrace in seaside」的員工，指在上班期間被分區經理改花名，稱呼為「大波妹」、「大波蓮」，在工作群組報更的訊息中也以花名稱呼事主，事主直斥該分區經理「冇問過我，亦冇尊重我」。有網民認為事件涉及職場性騷擾，建議事主可以到平機會求助。而涉事餐廳昨日發出聲明，稱留意到有同事在工作期間，以及內部群組受到性騷擾言論，對事件表示關注，經內部調查後，涉事同事已停職及處分。

連鎖韓式餐廳Terrace in seaside有員工本月4日於社交平台撰文，指在又一城分店上班首日，即被分區經理改花名，稱呼為「大波妹」，其後又稱其為「大波蓮」，在工作群組報更的訊息中也以花名稱呼事主，之後其他餐廳內高級職員亦「跟風」，以其身材與事主開玩笑。該名員工在帖文中斥責餐廳的同事「點解你又一城分店嘅經理，可以咁唔識尊重人？」，事主又稱導致其他同事都用同樣的稱呼叫她，「我好似冇咗自己個名咁。」

控訴帖文在網上引發熱烈迴響，網民直斥涉事餐廳涉嫌性騷擾，紛紛促請女事主向平等機會委員會投訴：「真心去平機會告佢啦，唔可以姑息。」「最憎呢d職場欺凌，頂住，呢度大把人撐你」

涉事餐廳在社交平台回應，指經內部調查後，涉事職員已停職及遭處分，強調公司非常關注事件，對任何形式的性騷擾絕不容忍。涉事餐廳又指，公司希望每位同事，都能夠在安全和互相尊重的環境下工作，並已就《性別歧視條例》，訂立防止性騷擾的政策和指引，同時加強相關培訓。若同事遇到任何不妥的情況，應即時向人事部或管理層反映，又指所有舉報消息都會保密，管理層亦保證會公平處理。