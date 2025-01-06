內地演員赴泰拍戲失聯疑被騙到緬甸園區　華使領館介入

內地男演員「星星」日前赴泰國拍戲，但於上周五（3日）中午於泰緬邊境的湄索縣失聯，其女友在上海報警並於網上披露情況，引起廣泛關注。中國駐清邁總領事館周一（6日）向內媒表示，已接到當事人家屬求助電話，將持續跟蹤案件進展。對於有指他可能已進入緬甸妙瓦底詐騙園區，中國駐緬甸大使館稱已開展核實。

星星的女友嘉嘉發文指，星星上周四（2日）從上海浦東機場出發，上周五凌晨飛到曼谷，然後坐上演員統籌安排的車。期間二人保持聯絡，並定位車輛的位置，一直到當日中午失聯。嘉嘉除了報警，同時求助中國駐曼谷大使館和駐清邁總領館，周一將前往泰國向當地警方和中國大使館求助。知情人士指，星星或已在緬甸詐騙園區，更被剃頭髮，但目前安全，相信可救出來。公開資料顯示，本名王星的星星曾在《狐妖小紅娘》等多部影視作品中演出。

中國駐泰使館工作人員回應指，根據嘉嘉提供的訊息，星星失聯的位置屬於中國駐清邁總領事館領區。中國駐清邁總領事館工作人員周一表示，已積極回應家屬求助並保持聯繫，同時告知家屬處理方式，將在職責範圍內有效地維護中國公民的安全與合法權益。針對有演員在社交平台分享赴泰遇到和星星的類似經歷，工作人員指中國駐泰使館等微信公眾號早已發布相關提醒，在湄索機場也有相關警示牌，還有工作人員在現場提醒。