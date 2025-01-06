工展會今年入場達130萬人次　今年整體生意額料達10億元

工展會來到最後一日，廠商會會長盧金榮今日(6日)見傳媒時表示，目前統計今年入場達130萬人次，與去年相若；雖然疫後消費模式不同，但預計今年整體生意額可達10億港元，形容工展會已完全復常。廠商會副會長施榮恆則表示，今年入場的內地遊客有所增加，雖然目前仍未知內地遊客入場數字，但據參展商估算，內地遊客的整體消費額增長了35%，計劃明年工展會再擴大「Chill飲Chill食區」，以吸引遊客和年輕人參加。

施表示，今年為促進銀髮族消費，會場為銀髮族增設了不少免費優惠，更為銀髮族舉辦宴會等，目前向百多間參展商作統計，長者卡有額外多5%的消費額。對於被指「旺丁不旺財」，施則認為難與部分參展商情況比較，但觀察整體生意額有可觀增長。

盧金榮表示，據他觀察今年「Chill飲Chill食區」多了年輕人參加，亦見到有外國人飲啤酒，廠商會亦有邀請年輕團體參觀工展會，感覺今屆入場人口年輕化，會場有魔術表演，亦能吸引到年輕夫婦帶同子女入場，而明年計劃擴展「Chill飲Chill食區」，加入cocktail(雞尾酒)元素，希望可進一步推廣更多活動，下屆有更多年輕人入來。