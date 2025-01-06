體育園主場館測試賽禁帶水樽　環團斥即棄餐具堆積如山變大嘥鬼

啟德體育園主場館昨（5）日舉行首場測試賽，有環保團體指場館禁止觀眾攜帶水樽進場，市民被迫使用即棄容器，最終場內垃圾桶掉棄的即棄紙杯、食物容器堆積如山。該團體認為啟德體育園作為盛事場館，有能力及有需要提供重用杯借還服務，勿讓盛事之都蒙受「大嘥鬼」污名。

昨天首場測試賽有逾萬人次進場，佔場地總容量的5分之1。綠色和平減廢團隊到場視察，項目主任譚穎琳指主場館設有近20部飲水機但禁止自備水樽是「遺憾」。她指場內沒有提供重用杯，市民被迫使用即棄紙杯及食物容器，認為措施與減廢原意背道而馳。該團體又批評早前園區內的其餘數場測試亦是禁帶水樽、派發即棄紙杯，安排為人詬病。

近年政府積極推動走塑政策，然而在大型活動場館卻大派即棄餐具，該團體建議有關當局應在場內設立免費重用杯借還服務，讓市民在參與盛事的同時，能方便地源頭減廢。該團體表示，啟德體育園作為盛事場館，絕對有能力及有需要提供重用杯借還服務，讓觀眾有走即棄的選擇；政府應盡快完善減廢配套，勿讓盛事之都蒙受「大嘥鬼」污名。

該團體又舉例，指歐洲不少大型活動場館或球會體育館已提供重用杯借還服務；東亞地區的體育園區如首爾、台北的棒球場，當地政府亦投入資源推動及資助場所建立重用杯系統，即使香港的欖球賽事，過往香港大球場亦曾提供重用杯服務。

啟德體育園快將開幕，預計舉辦多場活動，該團體認為若每場活動都大派即棄餐具，廢物量難將以想像。綠色和平促請政府檢視場館減廢配套，包括啟德體育園在內，本地大型場館及大型盛事應盡快提供重用杯服務，以重用代替即棄。