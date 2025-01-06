工展會最後一天現人潮　商戶料生意增10%　有市民豪使萬元掃貨

工展會今日(6日)來到最後一天，全場減價清貨，現場人流如鯽，走道間人擠人寸步難行，許多市民更要出動手推車「掃貨」。有參展商對今年人流非常滿意，預期比去年生意額能上升約10%，雖然內地遊客未有大比例上升，但銀髮族的生意額卻有雙位數增幅。有市民認為今年氣氛熱鬧，更已第二次入場購物，兩次入場總共消費約1萬港元。

東網記者約中午時分到場，只見人流極旺，走道之間人頭湧湧，不少熱門攤位更被擠得水洩不通，難以走去試食位置。踏入最後一日展期，不少參展商都希望「要錢唔要貨」，以大減價促銷食品，也有出售倉海味的參展商推出福袋，市民爭相購買。而在會場中央的展板區則有許多市民執貨，除手推車又帶了旅行袋裝貨，人人滿載而歸。

安記海味市場及推廣部經理潘先生(Henry)表示，對今年人流和生意額十分滿意，預計今年銷售額比去年會升約10%，但暫未見有大量遊客到場參加，本地客仍佔約80%。對於大會今年鼓勵銀銀經濟，他指也見現場有不少銀髮族，他們的消費力不俗，也有推出湯包優惠予他們。今日是最後一天，其攤位亦有部分貨品減價促銷，並推出了福袋希望讓市民買年貨過好年。

壽桃牌銷售及市務部經理劉佩玲稱，今年最後一日人流不俗，單日來計對比去年人流氣氛都更好，至於生意額方面則有輕微升幅，但仍未算完全恢復至新冠疫情前水平。她又指今年有新推出凍櫃貨品，成功吸引不少年輕人購買，相信是因為方便煮食，而銀髮族亦促進不少消費，粗略估計單計銀髮族的生意額，今年約有雙位增幅。

市民鄺婆婆今天是第三次來，她稱今日購買了數千港元，主要是買食物和調味料等，年貨則在之前已購買，三次總共消費了約6,000至7,000港元。另一市民吳女士(化名)和兒子一同到場，買了許多零食乾糧等食品，她稱已是展期內第二次來，合共購物了約1萬港元，她又指今年是首次入場，認為人流很多，氣氛不錯。