寶田邨爭女兇案提堂　男被告不准保釋押至3.31再訊　

屯門寶田邨於上周四(2日)發生謀殺案，一名33歲的黃姓男子步出大廈時，疑遭女友的前男友持利器伏擊，他遇襲後昏迷倒臥血泊，送院搶救後不治。執法部門經深入調查後，昨日(5日)落案暫控一名56歲男子一項「謀殺」罪；黃男的姓吳(44歲)女友亦被暫控一項「誤導警務人員」，案件今日(6日)在屯門裁判法院提堂。兩名被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至3月31日再訊，期間男被告不准保釋，女被告准以5,000港元擔保。

男被告謝仲禮(56歲，無業)被起訴一項謀殺罪；女被告吳彤(44歲，無業)被起訴一項「明知地誤導警務人員」罪。控罪指，謝仲禮於2025年1 月2日，在屯門寶田邨7號地下外謀殺黃梓忠；吳彤則被控於同日在屯門業旺邨業和樓一單位，明知地提供虛假資料，以誤導警務人員，即警員15007張加石。

據了解，黃男與吳女在近期發展成情侶關係，並引起吳的前男及不滿。上周四晚上10時許，黃男獨自離開寶田邨7座，被人以利器狂捅黃男的背部，得逞後逃去。警員其後接觸疑屬案中「女主角」的吳女，惟她受查時懷疑提供失實資訊，其後涉嫌「誤導警務人員」被捕。另一方面，警員翻查「天眼」及分析情報後，案發翌日亦於黃大仙一帶拘捕謝姓男被告指他涉案。

案件編號：TMCC 41/2025