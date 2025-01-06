學生自修室考試期延長開放　入座證2.3截止申請

康文署今日(6日)公布，香港公共圖書館學生自修室於3月1日至5月31日考試期間延長開放時間。有需要於該段期間使用學生自修室的人士，可由即日起親身或以郵遞方式申請入座證。截止申請日期為2月3日，結果會於2月21日至28日張貼於相關公共圖書館告示板。

由3月1日至5月7日期間，自修室使用者須憑證入座，而公開考試及專業考試考生將獲優先分配座位。入座時段為上午8時正至中午12時半、中午12時45分至下午5時15分、晚上5時半至晚上10時，而周六、日及公眾假期則於下午5時半至晚上9時半開放。

5月8日至5月31日期間，自修室安排座位為「先到先得」，毋須憑證入座。逢周一至周五的開放時間為上午8時至晚上10時，周六、日及公眾假期則開放至晚上9時半。

有關安排適用於石塘咀、柴灣、鰂魚涌、香港仔、薄扶林、駱克道、九龍、土瓜灣、牛頭角、瑞和街、藍田、保安道、荔枝角、深水埗、牛池灣、新蒲崗、油蔴地、花園街、沙田、馬鞍山、圓洲角、荃灣、屯門、北葵涌、南葵涌、青衣、元朗、屏山天水圍、粉嶺、上水、大埔、西貢、調景嶺、將軍澳、長洲及東涌公共圖書館學生自修室。