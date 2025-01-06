康文署新春服務安排　圖書館年廿九至年初三休館

康文署今日(6日)公布農曆新年假期的公共服務安排。康文署轄下公園及遊樂場於農曆新年假期間將照常開放，康體通系統網頁版及流動應用程式服務亦會照常運作。

部分康樂體育設施，如體育館、壁球場、網球場、草地球場、草地滾球場、屯門康樂體育中心及牛池灣公園的射箭場年初一(29日)、年初二(30日)暫停開放後，將於年初三(31日)重開，運作時間如常。

除上述設施外，其他體育館、各項陸上收費康樂設施、游泳池及水上活動中心均於農曆年初一至初三暫停開放，刊憲泳灘的服務亦會暫停。除已作預訂安排外，大球場及各運動場將暫停開放。各度假營在農曆年廿九(28日)將不提供宿營服務，並於年初一至初三暫停開放。

各場地內的康體通服務櫃枱及智能自助服務站將於場地關閉期間暫停服務。如場地於年初三開放，場內的康體通服務櫃枱及智能自助服務站亦會同時提供服務。

文化設施方面，所有香港公共圖書館、流動圖書館和學生自修室，由農曆年廿九下午5時至年初三休館。

康文署轄下15間博物館及兩個藝術空間於農曆新年假期的開放時間如下：農曆年廿九起，香港藝術館、香港科學館、香港抗戰及海防博物館、羅屋民俗館、油街實現及李鄭屋漢墓博物館將開放至下午5時休館；而香港文化博物館、香港歷史博物館、香港太空館、茶具文物館、香港鐵路博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、上窰民俗文物館、香港電影資料館、香港視覺藝術中心及三棟屋博物館則會於當日閉館。農曆年初一及初二上述博物館及兩個藝術空間全部休館；年初三除香港視覺藝術中心休館外，其他場館將如常開放。大年初四(2月1日)所有場館會回復正常開放時間。

另外，孫中山紀念館已於2024年5月1日起暫時關閉，以優化常設展廳的設計及展示內容，並進行維修和改善工程。