男生與同學爆衝突後墮亡　家屬質疑校方瞞真相

陝西省渭南市蒲城縣職業教育中心新校區日前發生學生墮亡事件，官方通報稱，事發前死者與舍友發生口角和肢體衝突，警方調查後排除事件為刑案。死者家屬稱，得知事件後前往學校欲見孩子，卻遭百般阻撓，質疑孩子生前遭欺凌，校方隱瞞真相。

該校3年級17歲男學生黨某的家屬上周五（3日）在短片平台發文稱，上周四（2日）凌晨3時接到班主任電話告知黨某在校內出事，趕到學校後卻被校方關起不准離開，直至早上7時被告知黨某墮樓身亡，之後家屬被帶到賓館，被兩名老師輪流看管。家屬稱，曾提出要到學校看現場被拒，在殯儀館表示想看孩子有沒有外傷同樣遭老師阻攔。此外，黨某手機和手錶被校方沒收，手機裏的照片被刪除。網上消息稱，家屬其後到學校討說法，大批民眾到場聲援，期間有警員到場，傳有民眾遭鎖喉帶走。

蒲城縣聯合調查組周日（5日）深夜通報，事發後學校立即報警，急救中心人員到達現場後宣告黨某已無生命體徵。調查指，他上周三（1日）晚10時許在4樓宿舍，因1年級學生郭某與同舍學生徐某聊天影響其休息，與兩人發生口角和肢體衝突。之後黨某在同學陪同下到1樓告知政教處副主任雷某。雷某將郭某、黨某叫到值班室調解後，二人回到宿舍。一名學生上周四凌晨3時許如廁時，發現宿舍露台窗戶下方放置了一張木櫈，窗戶打開且窗上的金剛網紗窗被卸下，黨某則倒臥在窗外樓下。公安機關經現場勘查、調閱監控、調查走訪、屍表檢驗，認定黨某為高空墜落死亡。公安機關已告知家屬調查結論，正按程序調查認定相關責任人的責任，並開展善後工作。