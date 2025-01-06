冷空氣影響新疆等地降雪　台灣低溫下探6℃

冷空氣未來3日將影響中國大部分地區，新疆北部、青藏高原有降雪，西南地區東部、江南西部等地部分地區有雨轉雪，當局呼籲市民注意交通出行或受影響。台灣未來一周料將迎來入冬以來最強冷空氣，周一至周二（6日至7日）最低溫下探10℃，周四（9日）起部分地區清晨最低氣溫更降至6℃左右。

內地大部分地區周日（5日）降水稀少，內蒙古、吉林等地部分地區出現降雪。受冷空氣影響，周一至周四西南地區和中東部大部將降溫4℃至6℃，東北、江漢、江南、貴州等地局地降溫8℃以上，內蒙古、華北、東北地區將有4至6級風；青藏高原東部、西南地區和江南西部有一次雨雪天氣過程，青海、西藏和川西高原有小到中雪，局部地區大雪，四川南部、雲南西北部和東北部、貴州北部、湖北西南部、湖南西北部等地部分地區有中雪至暴雪，貴州中北部、湖北西南部、湖南西部等地有凍雨。

台灣氣象專家吳德榮表示，台灣各地周一至周二晴朗穩定，冷空氣及夜間輻射冷卻加成，符合大陸冷氣團的機率高，部分平地清晨最低氣溫將降至10℃以下。周三（8日）西半部晴朗穩定，東半部或有局部驟雨；冷空氣輕微減弱，早晚氣溫仍偏低。周四至下周日（12日）清晨冷空氣再增強、氣溫再降，北、東台灣明顯降雨，整天非常濕冷。