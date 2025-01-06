尖沙咀近百年歷史戰前洋樓窗簷鬆脫　危及行人已被移除

屋宇署於上星期四(1月2日)晚上接獲執法部門通知，指尖沙咀彌敦道有一座大廈的外牆有伸出物鬆脫，可能會對公眾構成危險。接到通知後，屋宇署隨即派人員到場了解，發現大廈2樓的外牆有伸出物鬆脫，在執法部門協助下，相關的行人路及部分車路即時被圍封。經過風險評估後，屋宇署人員認為有關伸出物會對公眾構成即時危險，需要盡快移除。

由於管理公司未能即時安排承建商移除鬆脫的伸出物，屋宇署隨即安排政府承建商進行緊急工程。工程期間，承建商用吊臂起重機靠近2樓外牆，在短時間內安全地將鬆脫的伸出物移除，保障市民的安全。工程完成後，執法部門馬上解封了受影響的行人路及車路，以減少對公眾的影響。屋宇署藉此提醒各業主及法團要妥善保養和適時維修樓宇，以保公眾安全！萬一有事發生，業主可能負上刑事及民事責任！

資料顯示，尖沙咀彌敦道190號洋樓建於1932至1933年，為商業類型，業權由私人擁有。早前曾被訂為三級歷史建築，又因拆卸風波而聲名大噪，後來古物古蹟辦事處建議將該洋樓連升兩級至擬議一級歷史建築。不過經古諮會開會討論後，認為對擬議評級一級歷史建築有誤，遂改為二級歷史建築。

古蹟辦當時解釋，該洋樓的騎樓底採用簡約線條設計，惟現時已被改動為拱形；而建築物背面亦有改動，加建了出入口及樓梯以通往上層；內部結構亦大幅度改動，加裝不少新造樓梯、通道及出入口。當時有委員指出，此例子有助公眾了解，並非所有外表古老的建築均值得更高評級，標準應以建築物整體，包括內部為準。