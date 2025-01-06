呃鎖匠助剪貿易行門鎖後爆格　兩男賊盜4.8萬元先後落網

澳門一名鎖匠上周六(4日)被兩名賊人訛騙協助剪開當地北區一間店舖的大閘，兩賊隨即入內爆格，盜去收銀台共4.8萬港元現金。當地執法部門今日(6日)表示，接報調查後先後拘捕兩名涉案男子，其中一人為涉事店舖前員工。二人拒絕合作，經向案中鎖匠了解，有人訛稱遺失店舖鎖匙而要求協助開鎖。被捕兩人涉加重盜竊，案件送交澳門檢察院處理。

其中一名被捕男賊分別姓甘，29歲，曾在涉案某貿易行工作2個月，現時無業；另一男賊姓錢，32歲，任職廢品店。案情指，澳門北區一貿易行代表報案，指上周六返回店舖時發現公司大閘的Ｕ型鎖被人剪斷，經點算後發現收銀台內的4.8萬港元現金不翼而飛。

調查顯示，當日凌晨2時許，其中一名涉案男賊帶同案中被騙的開鎖匠到店外，待鎖匠剪開門鎖離開後，該男賊再入店爆竊，其後到附近與同夥會合，並一同到路氹一間酒店的洗手間分贓。澳門執法部門同日晚上在關閘口岸拘捕正準備離境的其中一名男賊，翌日早上再於當地北區一間大廈附近拘捕另一人，並在其身上搜出6,500港元的贓款。