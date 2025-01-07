一氧化碳中毒常見於生活　內地每年多達3000宗

近年不少市民喜愛在冬日下圍爐煮茶，一旦通風不良，也可能成為生活中一氧化碳中毒的場景之一。（中新社圖片）

國家衞健委周日（5日）舉行新聞發布會，介紹時令節氣與健康有關情況。中國疾控中心職業衞生與中毒控制所所長孫新指出，內地每年發生2,000至3,000宗一氧化碳中毒個案，絕大多數非職業性，而是在生活中引起。

會上指出，冬季因為取暖，門窗緊閉、通風不良，常常是發生一氧化碳中毒的最主要季節。生活中一氧化碳中毒的主要場景包括：使用煤爐取暖煮飯、炭火爐取暖，包括現在燃氣熱水爐洗澡取暖，容易造成室內通風不良，產生大量一氧化碳，導致中毒。有些司機長時間在怠速空轉的車裏休息，特別是的士司機，但沒關引擎，汽油燃燒又不充分，一氧化碳廢氣就會通過汽車空調入風口進入車裏引致中毒。此外，一些農村地區燃煤取暖，煙囪堵塞、煙囪倒風，或者煙囪連接不緊密，也往往容易造成一氧化碳洩漏，室內一氧化碳濃度過高造成中毒。

一氧化碳中毒臨床表現首先是頭痛、頭暈、眼花、惡心、心慌、四肢無力的症狀。中度中毒者除了上述症狀，一般會出現面色潮紅、口唇呈櫻桃紅、多汗、心率加快、躁動不安、昏迷這些症狀，嚴重者往往會出現大小便失禁、瞳孔對光反射遲鈍，甚至死亡。